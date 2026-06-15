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В России разбился бомбардировщик Ту-22М3 (видео)

16:37 15.06.2026 Пн
2 мин
В Минобороны РФ раскрыли обстоятельства падения самолета, который используют для ударов по Украине
aimg Иван Носальский
В России разбился бомбардировщик Ту-22М3 (видео) Фото: российский Ту-22М3 разбился в Иркутской области (росСМИ)
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В Иркутской области сегодня, 15 июня, разбился российский дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3.

Об этом заявили в минобороны РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве рассказали, что авария якобы произошла во время захода Ту-22М3 на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета.

При этом, по данным российского министерства, "экипаж катапультировался, а разрушений на земле нет".

Также российские власти утверждают, что полет проходил без комплекта, а на место инцидента направили комиссию главного командования военно-космических сил РФ.

По информации Telegram-канала ASTRA, бомбардировщик мог лететь с аэродрома "Белая", который в прошлом году стал одной из целей украинской уникальной операции "Паутина".

Аэродром находится примерно в 30 километрах от места, где разбился Ту-22М3.

Ту-22М3

Ту-22М3 - это советский и российский дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, разработанный в конструкторском бюро Туполева.

Самолет предназначен для нанесения ударов по наземным и морским целям с использованием бомб и ракет. Он является модернизированной версией бомбардировщика Ту-22 и был принят на вооружение в 1980-х годах.

Ту-22М3 остается одним из основных дальних ударных самолетов России. Он способен развивать сверхзвуковую скорость и выполнять полеты на большие расстояния.

В ходе войны против Украины российская армия неоднократно использовала эти бомбардировщики для запуска крылатых ракет по территории страны. В частности, в январе 2023 года россияне запустили с Ту-22М3 ракету Х-22 по Днепру. В результате часть жилой 9-этажки обрушилась.

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