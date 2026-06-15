В России разбился бомбардировщик Ту-22М3 (видео)

В Иркутской области сегодня, 15 июня, разбился российский дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3.

Об этом заявили в минобороны РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

В ведомстве рассказали, что авария якобы произошла во время захода Ту-22М3 на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета.

При этом, по данным российского министерства, "экипаж катапультировался, а разрушений на земле нет".

Также российские власти утверждают, что полет проходил без комплекта, а на место инцидента направили комиссию главного командования военно-космических сил РФ.

По информации Telegram-канала ASTRA, бомбардировщик мог лететь с аэродрома "Белая", который в прошлом году стал одной из целей украинской уникальной операции "Паутина".

Аэродром находится примерно в 30 километрах от места, где разбился Ту-22М3.

Ту-22М3

Ту-22М3 - это советский и российский дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, разработанный в конструкторском бюро Туполева.

Самолет предназначен для нанесения ударов по наземным и морским целям с использованием бомб и ракет. Он является модернизированной версией бомбардировщика Ту-22 и был принят на вооружение в 1980-х годах.