За даними розвідки, Росія щорічно втрачає близько 1 % своїх науковців - такі темпи "відтоку мізків" не фіксувалися з кінця 1990-х.

"За шість років країну покинули понад 60 тисяч дослідників, найбільше - у сфері фізики, інформатики, астрономії та математики. Основні країни еміграції - Німеччина, США, Швейцарія; нові - Вірменія, ОАЕ, Казахстан", - повідомили в зовнішній розвідці.

Причина такої еміграції - російських учених фізично усувають, саджають або піддають абсурдним переслідуванням.

"Серед загиблих - розробник "Іскандера", конструктор ДКБ "Марс" та кандидат технічних наук, що став жертвою чорних ріелторів. Засуджені - 77-річний фізик за "держзраду" та гідролог за "вбивства 20-річної давності", - додали в розвідці.

Служби зовнішньої розвідки наголошує, що політика Кремля системно знищує науку.

"Наукове середовище у РФ занурюється в ізоляцію, страх і деградацію", - додали в службі.