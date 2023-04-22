Росіяни змушують українських вчених в окупації вступати до академії наук РФ, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях ворог почав чинити тиск на академіків та членів-кореспондентів Національної академії наук України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Тим хто залишився проживати на захоплених територіях повідомили, що їм необхідно вступити до російської академії наук й відмовитись від членства в НАНУ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупанти заохочують українських вчених виплатою від 500 до 1000 доларів, але у випадку відмови обіцяють заблокувати роботу і погрожують проблемами.
Всім науковцям повідомлено, що для вступу до лав російської академії наук необхідно отримати паспорт РФ.
"Зауважимо, що нам відомі всі прізвища російських колаборантів і тому кожен хто чине тиск на науковців не уникне відповідальності в межах чинного законодавства України", - додали у ЦНС.
Нагадаємо, що РФ на захоплених територіях України хоче у вересні провести фейкові "вибори". Місцевих мешканців вже почали залучати до цього процесу, їх дистанційно змушують голосувати за "Єдину Росію".
Також повідомлялось, що росіяни насильно вивозять людей з окупованих територій для пропагандистських сюжетів.
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