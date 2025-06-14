В России рекордный "отток мозгов" с 90-х: ученые бегут даже в Армению и Казахстан

В последние годы Россия теряет научную элиту бешеными темпами. Только за шесть лет страну покинули более 60 тысяч исследователей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы внешней разведки Украины.
По данным разведки, Россия ежегодно теряет около 1 % своих ученых - такие темпы "оттока мозгов" не фиксировались с конца 1990-х.
"За шесть лет страну покинули более 60 тысяч исследователей, больше всего - в сфере физики, информатики, астрономии и математики. Основные страны эмиграции - Германия, США, Швейцария; новые - Армения, ОАЭ, Казахстан", - сообщили во внешней разведке.
Причина такой эмиграции - российских ученых физически устраняют, сажают или подвергают абсурдным преследованиям.
"Среди погибших - разработчик "Искандера", конструктор ГКБ "Марс" и кандидат технических наук, ставший жертвой черных риелторов. Осужденные - 77-летний физик за "госизмену" и гидролог за "убийства 20-летней давности", - добавили в разведке.
Служба внешней разведки отмечает, что политика Кремля системно уничтожает науку.
"Научная среда в РФ погружается в изоляцию, страх и деградацию", - добавили в службе.
Напомним, на днях стало известно о том, что бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в России избрали академиком Российской академии наук.
Это вызвало волну возмущения в научном сообществе.
Заметим, что кроме россиян Кремль оказывал давление и на академиков и членов-корреспондентов Национальной академии наук Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях.
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