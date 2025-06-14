По данным разведки, Россия ежегодно теряет около 1 % своих ученых - такие темпы "оттока мозгов" не фиксировались с конца 1990-х.

"За шесть лет страну покинули более 60 тысяч исследователей, больше всего - в сфере физики, информатики, астрономии и математики. Основные страны эмиграции - Германия, США, Швейцария; новые - Армения, ОАЭ, Казахстан", - сообщили во внешней разведке.

Причина такой эмиграции - российских ученых физически устраняют, сажают или подвергают абсурдным преследованиям.

"Среди погибших - разработчик "Искандера", конструктор ГКБ "Марс" и кандидат технических наук, ставший жертвой черных риелторов. Осужденные - 77-летний физик за "госизмену" и гидролог за "убийства 20-летней давности", - добавили в разведке.

Служба внешней разведки отмечает, что политика Кремля системно уничтожает науку.

"Научная среда в РФ погружается в изоляцию, страх и деградацию", - добавили в службе.