В Росії проговорилися про справжню роль "русских домов" в африканських країнах, - ЦПД

Зокрема у повідомленні сказано, що нещодавно Євгеній Примаков, керівник російської державної організації "Россотрудничество", яка відповідає за "просування культури РФ" за кордоном, вперше публічно визнав, що до відкриття так званих "русских домов" в Малі та Центральноафриканській Республіці була залучена "одна відома африканська приватна військова компанія".

Щобільше, за словами Примакова, окремі представники цієї ПВК згодом перейшли на роботу до державних структур Росії. Таким чином, заява Примакова вщент руйнує пропагандистський міф про "виключно культурний" характер діяльності цих "русских домов".

"Примаков визнає, що на практиці "русские дома" - не нейтральні майданчики для культурного обміну, а елемент гібридних операцій. Таким чином, Росія фактично зізнається, що використовує військові й силові інструменти впливу під прикриттям гуманітарної та освітньої дипломатії", - зазначають в ЦПД.

При цьому важливий момент - заява Примакова пролунала на тлі того, що надходять численні повідомлення про причетність представників російських ПВК до серйозних порушень прав людини у Малі та ЦАР.

"Це вкотре демонструє, що так звані культурні ініціативи москви несуть ризики для стабільності та безпеки в різних регіонах світу", - зазначили в ЦПД.