РФ активізує інформаційні спецоперації у Африці, - розвідка

Понеділок 15 грудня 2025 14:45
UA EN RU
РФ активізує інформаційні спецоперації у Африці, - розвідка Фото: РФ активізує інформаційні спецоперації у Африці (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія останнім часом активізує інформаційні спецоперації у Африці. Зокрема, у російсько-африканському медіапросторі зросла увага до розміщення Африканського корпусу в ЦАР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, у Каїрі пройшла установча зустріч Панафриканської асоціації викладачів російської мови та літератури.

Захід поєднав одразу кілька функцій: створення нової організації, формування її основних напрямів діяльності та проведення круглого столу, присвяченого управлінню проектами з поширення російської мови в Африці.

Конференція відбулася на тлі посилення російської інформаційної активності на африканському континенті. У вересні 2023 року в Москві було запущено так звану "Африканську ініціативу" - інформаційне агентство, сформоване на базі мережі, що залишилася після ліквідації терористичного угруповання "Вагнер".

Структура швидко відкрила представництва в Нігері, Буркіна-Фасо та Малі – державах, де при владі перебувають режими, орієнтовані на РФ. Керівництво агентством здійснює співробітник ФСБ Артем Курєєв, а його заступницею є колишня співробітниця прес-служби "Вагнера" Анна Замараєва.

Основна діяльність організації спрямована на навчання місцевих журналістів, залучення африканців до навчання в Росії, інформаційний супровід експорту російського озброєння та популяризацію Африканського корпусу.

Активну співпрацю з африканськими партнерами також розгортає Санкт-Петербурзький державний університет, який під час конференції оголосив про намір створити професійну інфраструктуру для викладачів російської мови.

Раніше повідомлялось, що Росія планує створити єдину платформу для випускників своїх університетів з Африки, щоб координувати їхню діяльність із просування російської мови та формування позитивного іміджу РФ за кордоном.

Також раніше Служба зовнішньої розвідки повідомила, що Кремль розгортає велику мережу дезінформації в Африці та Латинській Америці.

