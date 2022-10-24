У Росії продовжують розповідати про "брудну бомбу"

Зокрема, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що відомості про плани України застосувати "брудну бомбу" були доведені до міністрів оборони різних країн, але вірити чи не вірити в це - "вже їхня справа". За його словами, недовіра Заходу нібито не зупиняє загрози застосування такої зброї.

"Їхня недовіра не означає, що перестає існувати загроза застосування такої "брудної бомби". Загроза очевидна. Ця інформація була доведена до відома співрозмовників міністра оборони. Далі вже їхня справа - вірити чи не вірити",- сказав він.

Крім того, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія має намір порушити в ООН питання про підготовку Києвом "брудної бомби". За його словами, ці дані були перевірені ще раз, це не порожнє звинувачення.

Не втрималися від "коментарів" і в "Росенергоатомі".

"Підрив "брудної" бомби призведе до радіаційного зараження десятків тисяч людей та "вимкнення" територій із життєдіяльності на строк до 50 років", - цитують заяву компанії "РИА Новости".

Водночас у Міноборони РФ розповіли "деталі" про нібито планування Києвом "провокації" з підривом "брудної бомби".

Зокрема, нібито дві українські організації мають конкретні "доручення" щодо створення "брудної бомби", а самі "роботи" вже знаходяться на завершальній стадії.

У Росії запевняють, що в Україні нібито є підприємства із запасами радіоактивних речовин, які можуть використовуватися для "брудної бомби" - три діючі АЕС (Південно-Українська, Хмельницька та Рівненська) та виведена з експлуатації Чорнобильська АЕС із сховищами радіоактивних відходів.

У Міноборони РФ запевняють, що в Україні нібито навіть є відповідна наукова база - Харківський фізико-технічний інститут, вчені якого "брали участь у ядерній програмі СРСР і де функціонують експериментальні установки, зокрема термоядерні установки "Ураган", а також інститут ядерних досліджень при академії наук у Києві, де "на реакторі ВВР-М ведуться дослідження з радіоактивними матеріалами".

Російські військові вважають, що за планами Києва "підрив" такого боєприпасу можна буде "замаскувати" під нештатне спрацювання російського ядерного боєприпасу малої потужності, в якому як заряд використовується високозбагачений уран. Нібито після цього наявність радіоактивних ізотопів у повітрі буде зафіксовано датчиками Міжнародної системи моніторингу в Європі "з подальшим звинуваченням Росії у застосуванні тактичної ядерної зброї".

"Подібні технології інформаційної війни вже використовувалися Заходом у Сирії, коли "Білі каски" знімали там пропагандистські ролики про застосування хімічної зброї урядовими військами", - цитують заяву Міноборони РФ.

Позиція України

Офіс президента та МЗС України

Першими на черговий шантаж та вкидання Росії відреагували в Офісі президента та МЗС України. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав абсурдом і брехнею заяви російського міністра оборони Сергія Шойгу про нібито підготовку України до застосування так званої "брудної бомби". Таку саму думку висловив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак нагадав, яких провокацій і вбивств українців вдавалася Росія, додавши, що цей "брудний шантаж виглядає дуже примітивно".

Реакція Зеленського

На думку президента України, Росія була, є і буде джерелом всього брудного, і весь світ це чудово розуміє. Тому розповіді глави Міноборони РФ Сергія Шойгу про "брудну бомбу" не повинні бути непоміченими і світова спільнота має на них "максимально жорстко відреагувати".

Реакція Міноборони України

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що заяви російського керівництва про те, що українські військові нібито планують застосувати "брудну бомбу", є спробою Кремля звинуватити у своєму злочині саму Україну.

"На злодії шапка горить". Брехня з приводу "брудної бомби", яку нібито готується застосувати Україна, - це елемент уже звичної кремлівської тактики. Коли російські злочинці намагаються превентивно звинуватити у своєму злочині жертву агресії", - заявив міністр.

Міністр оборони Олексій Резніков обговорив брехливу заяву Росії щодо "брудної бомби" зі своїми іноземними колегами. Україна відкрита для моніторингових місій, заявив Резніков, запросивши ООН та МАГАТЕ приїхати до України та особисто переконатися у брехливості Кремля. Вже у понеділок, 24 жовтня, глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі погодився відправити в Україну експертів для відповідного моніторингу.