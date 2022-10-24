В России продолжают рассказывать о "грязной бомбе"

В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сведения о планах Украины применить "грязную бомбу" были доведены до министров обороны разных стран, но верить или не верить в это - "уже их дело". По его словам, недоверие Запада не останавливает угрозу применения подобного оружия.

"Их недоверие не означает, что перестает существовать угроза применения такой "грязной бомбы". Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело - верить или не верить",- сказал он.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом "грязной бомбы". По его словам, эти данные были перепроверены, это не пустое обвинение.

Не удержались от "комментариев" и в "Росэнергоатоме".

"Подрыв "грязной" бомбы приведет к радиационному заражению десятков тысяч людей и "выключению" территорий из жизнедеятельности на срок до 50 лет", - цитируют заявление компании "РИА Новости".

В то же время в Минобороны РФ рассказали "детали" о якобы планировании Киевом "провокации" с подрывом "грязной бомбы".

В частности якобы две украинские организации имеют конкретные "поручения" по созданию "грязной бомбы", а сами "работы" уже находятся на завершающей стадии.

В России уверяют, что в Украине якобы есть предприятия с запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для "грязной бомбы" - три действующие АЭС (Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровенская) и выведенная из эксплуатации Чернобыльская АЭС с хранилищами радиоактивных отходов.

В Минобороны РФ уверяют, что в Украине якобы даже есть соответствующая научная база - Харьковский физико-технический институт, ученые которого "принимали участие в ядерной программе СССР и где функционируют экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки "Ураган", а также институт ядерных исследований при академии наук в Киеве, где "на реакторе ВВР-М ведутся исследования с радиоактивными материалами".

Российские военные считают, что по планам Киева «подрыв» такого боеприпаса можно будет "замаскировать" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Якобы после этого наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано датчиками Международной системы мониторинга в Европе "с последующим обвинением России в применении тактического ядерного оружия".

"Подобные технологии информационной войны уже использовались Западом в Сирии, когда "Белые каски" снимали там пропагандистские ролики о применении химического оружия правительственными войсками", - цитируют РИА Новости заявление Минобороны РФ.

Позиция Украины

Офис президента и МИД Украины

Первыми на очередной шантаж и вброс России отреагировали в Офисе президента и в МИД Украины. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал абсурдом и ложью заявления российского министра обороны Сергея Шойгу о якобы подготовке Украины к применению так называемой "грязной бомбы". Такое же мнение высказал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава Офиса президента Андрей Ермак напомнил, к каким провокациям и убийствам украинцев прибегала Россия, добавив, что этот "грязный шантаж выглядит очень примитивно".

Реакция Зеленского

По мнению президента Украины Россия была, есть и будет источником всего грязного, и весь мир это прекрасно понимает. Поэтому рассказы главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о "грязной бомбе" не должны быть незамеченными и мировое сообщество должно на них "максимально жестко отреагировать".

Реакция Минобороны Украины

Министр обороны Алексей Резников заявил, что заявления российского руководства о том, что украинские военные якобы планируют применить "грязную бомбу", является попыткой Кремля обвинить в своем преступлении саму же Украину.

"На воре шапка горит". Ложь по поводу "грязной бомбы", которую якобы готовится применить Украина, - это элемент уже привычной кремлевской тактики. Когда российские преступники пытаются превентивно обвинить в своем преступлении жертву агрессии", - заявил министр.

Министр обороны Алексей Резников обсудил лживое заявление России по поводу "грязной бомбы" со своими иностранными коллегами. Украина открыта для мониторинговых миссий, заявил Резников, пригласив ООН и МАГАТЭ приехать в Украину и лично убедиться в лживости Кремля. Уже в понедельник, 24 октября, глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился отправить в Украину экспертов для соответствующего мониторинга.