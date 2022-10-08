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У Росії продовжили процес присвоєння ЗАЕС та доручили призначити "гендиректора"

Фото: у Росії продовжили процес присвоєння ЗАЕС та доручили призначити "гендиректора" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії було створено так зване "федеральне державне унітарне підприємство "Запорізька АЕС". Також було доручено призначити "гендиректора" станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження прем'єра РФ Михайла Мішустіна, яке наводить "Медуза".

"Створити федеральне державне унітарне підприємство "Запорізька атомна електростанція" (м. Москва), засноване на праві господарського відання", - йдеться у документі.

При цьому "Росимуществу" було доручено затвердити "статут" підприємства та призначити нового "главу" станції.

Нагадаємо, 5 жовтня президент РФ Володимир Путін своїм указом доручив "передати Запорізьку АЕС під управління Росії".

Після цього в МЗС України зазначили, що такий указ російського диктатора є нікчемним і закликали запровадити нові санкції проти РФ.

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Запорізька АЕСРосійська ФедераціяВійна Росії проти України