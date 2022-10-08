В России продолжили процесс присвоения ЗАЭС и поручили назначить "гендиректора"

В России создали так называемое "федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС". Также было поручено назначить "гендиректора" станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение премьера РФ Михаила Мишустина, который приводит " Медуза ".

При этом "Росимуществу" было поручено утвердить "устав" предприятия и назначить нового "главу" станции.

"Создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская атомная электростанция" (г. Москва), основанное на праве хозяйственного ведения", - сказано в документе.

Напомним, 5 октября президент РФ Владимир Путин своим указом поручил "передать Запорожскую АЭС под управление России".

После этого в МИД Украины отметили, что такой указ российского диктатора является ничтожным и призвали ввести новые санкции против РФ.

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