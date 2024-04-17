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У Росії проблеми з весняним призовом, агітацію поширюють навіть у потягах, - ГУР

Фото: Кремль поширює агітацію, щоб збільшити призов до армії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії сповільнюється весняний призов до армії. Тому путінський режим розширює агітацію, її поширюють навіть у потягах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки у Telegram.

Як зазначає розвідка, Кремль наказав представникам у регіонах виконати план весняного призову і не допустити його зриву. Зменшення кількості призовників може означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією.

Так, у Росії намагаються поширити інформацію, що нібито строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України.

Для агітації, серед іншого,  залучають російську залізницю. ГУР повідомляє, що вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю та техніку.

"Тож путінська Росія фактично копіює методи більшовицького агітпропу сторічної давнини з його агітпоїздами", - йдеться у повідомленні.

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, у березні російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов у РФ. Згідно з документом, до російської армії планують набрати 150 тисяч строковиків. Призов триватиме аж до 15 липня.

Як зазначає розвідка Британії, Росія планує набрати до армії 400 тисяч контрактників у 2024 році, щоб підтримувати війну проти України.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія втратила на війні вже 456 тисяч солдатів. Лише за останню добу наші воїни ліквідували 710 росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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