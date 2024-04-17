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В России проблемы с весенним призывом, агитацию распространяют даже в поездах, - ГУР

Фото: Кремль распространяет агитацию, чтобы увеличить призыв в армию (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России замедляется весенний призыв в армию. Поэтому путинский режим расширяет агитацию, ее распространяют даже в поездах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Telegram.

Как отмечает разведка, Кремль отдал приказ представителям в регионах выполнить план весеннего призыва и не допустить его срыва. Уменьшение количества призывников может означать уменьшение численности желающих подписывать контракт с российской армией.

Так, в России пытаются распространить информацию, что якобы срочная служба гарантирует неучастие в боевых действиях против Украины.

Для агитации, среди прочего, привлекают российскую железную дорогу. ГУР сообщает, что вагоны пассажирских поездов и электричек раскрашивают милитаристскими принтами, прославляя военную службу, российское оружие и технику.

"Поэтому путинская Россия фактически копирует методы большевистского агитпропа столетней древности с его агитпоездами", - говорится в сообщении.

 

Что этому предшествовало

Напомним, в марте российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в РФ. Согласно документу, в российскую армию планируют набрать 150 тысяч срочников. Призыв продлится до 15 июля.

Как отмечает разведка Британии, Россия планирует набрать в армию 400 тысяч контрактников в 2024 году, чтобы поддерживать войну против Украины.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла на войне уже 456 тысяч солдат. Только за последние сутки наши воины ликвидировали 710 россиян.

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