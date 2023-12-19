UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Росії проблеми із виробництвом ракет. Партизани здобули секретну інформацію

Ілюстративне фото: у Росії проблеми з виробництвом ракет (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Українські партизани виявили секретні документи, які розкривають проблеми із виробництвом крилатих ракет у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "АТЕШ".

Агенти отримали доступ до таємних документів Дубненського машинобудівного заводу (Московська область). Вони з'ясували, що завод не зміг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32.

"До 10 листопада завод мав виробити 80 ракет, але фактично виробив лише 61. За даними джерела в керівництві заводу, державне замовлення було занадто великим і перевищувало можливості заводу більш ніж у 3 рази", - повідомили партизани.

За повідомленнями партизанів, керівництво заводу попросило перенести термін виробництва до кінця грудня поточного року. Ще потрібно зробити 19 ракет.

Фото: У Росії проблеми з виробництвом ракет (t.me/atesh_ua/2971)

Розвідники з'ясували, що крилаті ракети Х-32 поставляються до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/год 33310, Шайківка) і в/ч 35020-В гарнізону "Біла".

"В обох військових частинах на озброєнні стоять бомбардувальники Ту-22М3М, спеціально переобладнані з Ту-22М3 для пуску цих ракет", - повідомили партизани.

Діяльність українських партизанів у Росії та на окупованих територіях

Українські партизани ведуть активну розвідку на окупованих теренах. Вони збирають інформацію про розташування російських військових частин, техніки та складів боєприпасів. Далі ця інформація передається Силам оборони України.

Раніше ми повідомляли, що партизани виявили в окупованому Криму російську ЗРПК "Панцир-С1". Фотографії та місце розташування партизани виклали в мережу та передали ЗСУ.

Також ми писали, що партизани пробралися до головного управління Росгвардії у Москві.

Ще раніше партизани знайшли нові місця розміщення російської техніки у Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяракетиВійна в Україні