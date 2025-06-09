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В Росії "приліт" по заводу "Прогрес": ЦПД заявив про "жирну ціль"

Ілюстративне фото: в Росії "приліт" по заводу "Прогрес" (t.me/GUmchs62)
Автор: Сергій Пишкін

В російських Чебоксарах "щось невідоме" прилетіло по заводу "Прогрес", який залучений до циклу ракетобудування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Що відомо про "Прогрес" 

На заводі виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми й блоки управління для важкої бойової техніки - від самохідних гаубиць до ракетних комплексів "Іскандер".

За словами Коваленка, завод забезпечує системи наведення, стабілізації та керування польотом, які інтегруються в ударну платформу ще на етапі зборки. Зокрема виготовляє модулі типу "Комета", які забезпечують роботу з GLONASS/GPS та мають захист від глушіння сигналу.

Модулі "Комета" використовуються в: 

  • оперативно-тактичних ракетах "Іскандер-М";
  • крилатих ракетах типу "Калібр";
  • Х-101;
  • Х-69;
  • плануючих авіабомбах (УМПК);
  • безпілотниках "Орлан-10";
  • Lancet;
  • у нових "Шахедах". 

"Станом на зараз, завод "Прогрес" припиняє роботу на невизначений термін. Росіяни ж роблять вигляд, що "все збили", - додав Коваленко. 

Вибухи на території Росії

Сили оборони, Головне управління розвідки (ГУР) та Служба безпеки України (СБУ) регулярно завдають ударів по території Росії. У фокусі - об’єкти військової та промислової інфраструктури: нафтопереробні заводи, оборонні підприємства, склади, залізничні вузли й логістичні хаби.

Атаки мають на меті послаблення ворога, ускладнення постачання зброї на фронт і підрив економічного потенціалу Росії.

7 червня на території Кстово спалахнула велика пожежа на одному з заводів після атаки безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

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