В России "прилет" по заводу "Прогресс": ЦПД заявил о "жирной цели"

Что известно о "Прогрессе"

На заводе изготавливают электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники - от самоходных гаубиц до ракетных комплексов "Искандер".

По словам Коваленко, завод обеспечивает системы наведения, стабилизации и управления полетом, которые интегрируются в ударную платформу еще на этапе сборки. В частности, изготавливает модули типа "Комета", которые обеспечивают работу с GLONASS/GPS и имеют защиту от глушения сигнала.

Модули "Комета" используются в:

оперативно-тактических ракетах "Искандер-М";

крылатых ракетах типа "Калибр";

Х-101;

Х-69;

планирующих авиабомбах (УМПК);

беспилотниках "Орлан-10";

"Ланцет";

в новых "Шахедах".

"По состоянию на сейчас, завод "Прогресс" прекращает работу на неопределенный срок. Россияне же делают вид, что "все сбили", - добавил Коваленко.