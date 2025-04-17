У Росії пригрозили Німеччині через можливу передачу Україні ракет Taurus

Передача Україні ракет Taurus

Нагадаємо, майбутній канцлер Німеччини Мерц заявив, що готовий підтримати передачу Україні крилатих ракет Taurus. За його словами, Україна може застосувати ракети для ударів по Кримському мосту.

Варто зазначити, що тривалий час проти рішення виступав чинний канцлер Олаф Шольц, який уже незабаром залишає посаду.

За словами військового експерта Івана Ступака, в питанні передачі Taurus можуть виникнути декілька нюансів, від яких залежатиме кількість ракет та їх далекобійність

Водночас генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Маттіас Мірш вважає, що Мерц зрештою відмовить Україні у постачанні Taurus, коли ознайомиться з "секретною інформацією".

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