В России пригрозили Германии из-за возможной передачи Украине ракет Taurus

Передача Украине ракет Taurus

Напомним, будущий канцлер Германии Мерц заявил, что готов поддержать передачу Украине крылатых ракет Taurus. По его словам, Украина может применить ракеты для ударов по Крымскому мосту.

Стоит отметить, что длительное время против решения выступал действующий канцлер Олаф Шольц, который уже вскоре покидает пост.

По словам военного эксперта Ивана Ступака, в вопросе передачи Taurus могут возникнуть несколько нюансов, от которых будет зависеть количество ракет и их дальнобойность

В то же время генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш считает, что Мерц в конце концов откажет Украине в поставках Taurus, когда ознакомится с "секретной информацией".

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