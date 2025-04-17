У Росії пригрозили Німеччині через можливу передачу Україні ракет Taurus

У Росії стурбовані інформацією про можливу передачу Києву німецьких ракет Taurus. Країна-агресор розцінюватиме використання цих ракет для ударів по її території як участь Німеччини у бойових діях на боці України.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Так вона відреагувала на слова майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який називав ймовірною ціллю для німецьких ракет Taurus незаконно збудований Кримський міст.

"Росія розцінюватиме будь-який удар ракетами Taurus по будь-яких російських об'єктах як участь Німеччини в бойових діях на боці України з усіма наслідками для Німеччини", - заявила Захарова.

Передача Україні ракет Taurus

Нагадаємо, майбутній канцлер Німеччини Мерц заявив, що готовий підтримати передачу Україні крилатих ракет Taurus. За його словами, Україна може застосувати ракети для ударів по Кримському мосту.

Варто зазначити, що тривалий час проти рішення виступав чинний канцлер Олаф Шольц, який уже незабаром залишає посаду.

За словами військового експерта Івана Ступака, в питанні передачі Taurus можуть виникнути декілька нюансів, від яких залежатиме кількість ракет та їх далекобійність

Водночас генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Маттіас Мірш вважає, що Мерц зрештою відмовить Україні у постачанні Taurus, коли ознайомиться з "секретною інформацією".

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