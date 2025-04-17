В России пригрозили Германии из-за возможной передачи Украине ракет Taurus

В России обеспокоены информацией о возможной передаче Киеву немецких ракет Taurus. Страна-агрессор будет расценивать использование этих ракет для ударов по ее территории как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины.

Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Так она отреагировала на слова будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, который называл вероятной целью для немецких ракет Taurus незаконно построенный Крымский мост.

"Россия будет расценивать любой удар ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины со всеми последствиями для Германии", - заявила Захарова.

Передача Украине ракет Taurus

Напомним, будущий канцлер Германии Мерц заявил, что готов поддержать передачу Украине крылатых ракет Taurus. По его словам, Украина может применить ракеты для ударов по Крымскому мосту.

Стоит отметить, что длительное время против решения выступал действующий канцлер Олаф Шольц, который уже вскоре покидает пост.

По словам военного эксперта Ивана Ступака, в вопросе передачи Taurus могут возникнуть несколько нюансов, от которых будет зависеть количество ракет и их дальнобойность

В то же время генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш считает, что Мерц в конце концов откажет Украине в поставках Taurus, когда ознакомится с "секретной информацией".

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