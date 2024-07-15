В Росії повідомили про "масовану атаку" безпілотників на Севастополь

"Атаку БПЛА відбивають у Севастополі, військові збили один безпілотник у районі мису Фіолент, уламки впали на територію приватного будинку», - пише ТАСС з посиланням на представника окупаційної адміністрації Развожаєва.

Оновлено о 04:57. О 4:47, через 36 хвилин після першого повідомлення про "відбиття атаки", РИА Новости пише, що "відбиття атаки БПЛА на Севастополь триває, за даними рятувальної служби, постраждалих немає".