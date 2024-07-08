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Україна била ракетами ATACMS по Криму: у Білому домі назвали знищені цілі

Вашингтон, Понеділок 08 липня 2024 22:55
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Україна била ракетами ATACMS по Криму: у Білому домі назвали знищені цілі Ілюстративне фото: Україна використовувала ракети ATACMS для ударів по Криму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські воїни використовували далекобійні ракети ATACMS для ударів по тимчасово окупованому Криму. Було знищено ЗРК росіян і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі.

За словами Кірбі, українські воїни вкотре показали, що можуть за допомогою підтримки країн Заходу стримувати найбільшу армію у Європі.

"Їхній успіх не обмежується лише фронтом. Україна застосувала надані США ударні ракети великої дальності ATACMS у Криму, знищивши російські зенітно-ракетні комплекси, командні пункти, аеродроми", - розповів Кірбі.

Також, за його словами, Україна потопила крилатими ракетами корабель у Севастопольському порту, і Чорноморський флот РФ залишив Крим.

Що передувало

Нагадаємо, Україна лише одного разу підтверджувала удар ракетами ATACMS по Криму. Тоді у Генштабі офіційно заявили, що атакували Керченську поромну переправу.

В результаті атаки було пошкоджено два пороми. Один із них сів на мілину, через що роботу переправи було заблоковано.

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