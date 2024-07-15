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В России сообщили о "массированной атаке" беспилотников на Севастополь

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Атаку БПЛА отражает российская ПВО на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Атаку БПЛА отражают в Севастополе, военные сбили один беспилотник в районе мыса Фиолент, осколки упали на территорию частного дома", - пишет ТАСС со ссылкой на представителя оккупационной администрации Развожаева.

Обновлено в 04:57. В 4:47, через 36 минут после первого сообщения об "отражении атаки", РИА Новости пишет, что "отражение атаки БПЛА на Севастополь продолжается, по данным спасательной службы, пострадавших нет".

 

Напомним, недавно в Совете национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям заявили, что украинские воины использовали дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по временно оккупированному Крыму . Был уничтожен ЗРК россиян и не только.

The New York Times написала, что Украина, вооруженная высокоточными ракетами американского производства, впервые может атаковать любой уголок Крыма .

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