Україна здатна атакувати ракетами ATACMS будь-який куточок Криму, - NYT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Американські журналісти зазначають, що Росія спочатку використовувала окупований Крим як плацдарм для свого повномасштабного вторгнення, а згодом як плацдарм для планових повітряних бомбардувань. Однак тепер ракети все частіше летять в обох напрямках.

Україна має намір зруйнувати критичну базу росіян, завдяки якій вони ведуть війну. Потенційними цілями ЗСУ стануть аеродроми, засоби ППО та логістичні центри російських окупантів.

Один із високопоставлених американських чиновників сказав, що Україна "дуже ефективно" використовує поставлені США ракети великої дальності.

Також чиновник на умовах анонімності повідомив, що Україна має достатню кількість ракет ATACMS, щоб продовжувати удари по військових цілях росіян у Криму. За його словами, боєприпаси поповнюються на постійній основі і мова йде не про десятки, а про сотні.

Посилаючись на британську розвідку NYT пише, що удари ЗСУ по Криму можуть змусити Москву перемістити частину військових літаків з півострова або залишити, але ризикувати втратою нових літаків.

При цьому видання зазначає, що удари України ракетами ATACMS навряд чи вплинуть на лінію фронту, але можуть вплинути на те, де саме Росія розгортатиме деякі найбільш цінні для неї засоби ППО для захисту критичної інфраструктури.