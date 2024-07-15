В Росії повідомили про "масовану атаку" безпілотників на Севастополь
Атаку БПЛА відбиває російська ППО на території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
"Атаку БПЛА відбивають у Севастополі, військові збили один безпілотник у районі мису Фіолент, уламки впали на територію приватного будинку», - пише ТАСС з посиланням на представника окупаційної адміністрації Развожаєва.
Оновлено о 04:57. О 4:47, через 36 хвилин після першого повідомлення про "відбиття атаки", РИА Новости пише, що "відбиття атаки БПЛА на Севастополь триває, за даними рятувальної служби, постраждалих немає".
Нагадаємо, нещодавно у Раді національної безпеки США зі стратегічних комунікацій заявили, що українські воїни використовували далекобійні ракети ATACMS для ударів по тимчасово окупованому Криму. Було знищено ЗРК росіян і не тільки.
The New York Times написала, що Україна, озброєна високоточними ракетами американського виробництва, вперше може атакувати будь-який куточок Криму.
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