ua en ru
Пн, 15 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России сообщили о "массированной атаке" беспилотников на Севастополь

Понедельник 15 июля 2024 04:34
UA EN RU
В России сообщили о "массированной атаке" беспилотников на Севастополь Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Атаку БПЛА отражает российская ПВО на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Атаку БПЛА отражают в Севастополе, военные сбили один беспилотник в районе мыса Фиолент, осколки упали на территорию частного дома", - пишет ТАСС со ссылкой на представителя оккупационной администрации Развожаева.

Обновлено в 04:57. В 4:47, через 36 минут после первого сообщения об "отражении атаки", РИА Новости пишет, что "отражение атаки БПЛА на Севастополь продолжается, по данным спасательной службы, пострадавших нет".

Напомним, недавно в Совете национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям заявили, что украинские воины использовали дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по временно оккупированному Крыму . Был уничтожен ЗРК россиян и не только.

The New York Times написала, что Украина, вооруженная высокоточными ракетами американского производства, впервые может атаковать любой уголок Крыма .

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Оккупанты похвастались обстрелом Украины бомбой ФАБ-3000. У Зеленского обратились к Западу
Оккупанты похвастались обстрелом Украины бомбой ФАБ-3000. У Зеленского обратились к Западу
DAILY
Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США