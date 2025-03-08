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Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс в Росії, - джерела

Ленінградська область, Субота 08 березня 2025 13:50
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Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс в Росії, - джерела Ілюстративне фото: дрони ГУР атакували російський НПЗ 8 березня (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс "Кірішнєфтєоргсинтез" у Ленінградській області Росії. Це сталося в ніч на 8 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як зазначають джерела РБК-Україна в розвідці, в ніч на 8 березня група безпілотників атакувала підприємство "Кірішнєфтєоргсинтез" в Кірішському районі Ленінградської області РФ.

За інформацією в місцевих пабліках, вибухи на обʼєкті пролунали близько шостої ранку. Повідомляється, що внаслідок атаки був пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства. Інформацію про атаку підтвердив і так званий губернатор області.

Відомо, що "Кірішнєфтєоргсинтез" є значним підприємством нафтопереробної галузі РФ і бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії.

"Не зважаючи ні на що, Головне управління розвідки продовжує демонтувати вуглеводневу галузь агресора, позбавляючи російську воєнну машину її "кровоносної системи"", - зазначають джерела.

Атака на НПЗ в Ленінградській області

В ніч на 8 березня у Ленінградській області Росії повідомляли про вибухи. У мережі поскаржилися на атаку дронів на місцевий НПЗ.

Губернатор Ленінградської області стверджував, що один дрон збили на підльоті, а інший знищили над територією підприємства. За словами російського чиновника, було пошкоджено зовнішню конструкцію одного з резервуарів.

Тим часом Міноборони РФ повідомило, що сили ППО збили 31 дрон.

У мережі публікували кадри пожежі на заводі "Кірішнєфтєоргсинтез" (КІНЕФ). Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що це один з найбільших нафтопереробних заводів Росії.

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НПЗ Головне управління розвідки ГУР Війна в Україні Атака дронів
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