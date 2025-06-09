У Росії поскаржились на масовану атаку дронів: вибухи лунають у трьох областях (відео)

У Росії заявили про масову дронову атаку на декілька регіонів в ніч проти 9 червня. Щонайменше 17 БПЛА збито у Воронезькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські регіональні підрозділи МНС та адміністрації регіонів.

Увечері 8 червня в Самарській, Тамбовській і Мордовській областях Росії було оголошено повітряну тривогу - попередження про загрозу атаки безпілотників.

У Воронезькій області працює ППО

Мешканцям Воронезької області повідомили про повітряну небезпеку о 21:59 8 червня.

Після цього жителі міста Борисоглєбськ почали писати про гучні вибухи та звуки, схожі на роботу систем протиповітряної оборони. Очевидці кажуть, що звуки доносилися з боку місцевого аеропорту.

За офіційною інформацією Міністерства оборони РФ, між 22:00 та опівніччю в ніч проти 9 червня в повітряному просторі Воронезької області було знищено 17 безпілотників.

При цьому подробиці про завдані збитки, поранених чи масштаби атаки поки не розголошуються. Однак зважаючи на кількість зафіксованих дронів, це може бути однією з найбільших атак на регіон за останні тижні.

Про вибухи також повідомлялось у Самарській та Тамбовській областях.