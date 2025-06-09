В России пожаловались на массированную атаку дронов: взрывы раздаются в трех областях (видео)
В России заявили о массовой дроновую атаку на несколько регионов в ночь на 9 июня. По меньшей мере 17 БПЛА сбиты в Воронежской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские региональные подразделения МЧС и администрации регионов.
Вечером 8 июня в Самарской, Тамбовской и Мордовской областях России была объявлена воздушная тревога - предупреждение об угрозе атаки беспилотников.
В Воронежской области работает ПВО
Жителям Воронежской области сообщили о воздушной опасности в 21:59 8 июня.
После этого жители города Борисоглебск начали писать о громких взрывах и звуках, похожих на работу систем противовоздушной обороны. Очевидцы говорят, что звуки доносились со стороны местного аэропорта.
По официальной информации Министерства обороны РФ, между 22:00 и полночью в ночь на 9 июня в воздушном пространстве Воронежской области было уничтожено 17 беспилотников.
При этом подробности о нанесенном ущербе, раненых или масштабах атаки пока не разглашаются. Однако учитывая количество зафиксированных дронов, это может быть одной из крупнейших атак на регион за последние недели.
О взрывах также сообщалось в Самарской и Тамбовской областях.
Напомним, российские оккупанты пытались скрыть автомобильную и инженерную технику в укрытии, однако украинский FPV-дрон проник внутрь вражеского укрытия.
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