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В России пожаловались на массированную атаку дронов: взрывы раздаются в трех областях (видео)

Россия, Понедельник 09 июня 2025 03:15
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В России пожаловались на массированную атаку дронов: взрывы раздаются в трех областях (видео) Иллюстративное фото: в России пожаловались на массированную атаку дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В России заявили о массовой дроновую атаку на несколько регионов в ночь на 9 июня. По меньшей мере 17 БПЛА сбиты в Воронежской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские региональные подразделения МЧС и администрации регионов.

Вечером 8 июня в Самарской, Тамбовской и Мордовской областях России была объявлена воздушная тревога - предупреждение об угрозе атаки беспилотников.

В Воронежской области работает ПВО

Жителям Воронежской области сообщили о воздушной опасности в 21:59 8 июня.

После этого жители города Борисоглебск начали писать о громких взрывах и звуках, похожих на работу систем противовоздушной обороны. Очевидцы говорят, что звуки доносились со стороны местного аэропорта.

По официальной информации Министерства обороны РФ, между 22:00 и полночью в ночь на 9 июня в воздушном пространстве Воронежской области было уничтожено 17 беспилотников.

При этом подробности о нанесенном ущербе, раненых или масштабах атаки пока не разглашаются. Однако учитывая количество зафиксированных дронов, это может быть одной из крупнейших атак на регион за последние недели.

О взрывах также сообщалось в Самарской и Тамбовской областях.

Напомним, российские оккупанты пытались скрыть автомобильную и инженерную технику в укрытии, однако украинский FPV-дрон проник внутрь вражеского укрытия.

А также мы писали, что 7 июня, ВСУ поразили локомотив с колонной вражеской техники.

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