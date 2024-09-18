В России усиленно мобилизуют мужчин и отправляют в Курскую область, - АТЕШ

Партизаны украинского движения "АТЕШ" зафиксировали усиление мобилизационных мероприятий в российской Самарской области. Мужчин отправляют для участия в боях в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "АТЕШ".