В России усиленно мобилизуют мужчин и отправляют в Курскую область, - АТЕШ
Партизаны украинского движения "АТЕШ" зафиксировали усиление мобилизационных мероприятий в российской Самарской области. Мужчин отправляют для участия в боях в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "АТЕШ".
Агенты движения разведали военный комиссариат города Сызрань Самарской области и получили информацию об усиленных мобилизационных мероприятиях.
Новоприбывших военнослужащих отправляют на проблемные участки фронта в Курской области в составе 15-й отдельной мотострелковой бригады, часть которой перебросили с Покровского направления.
"Сотрудники военкомата в страхе неожиданных диверсий работают из подземных кабинетов. Нам известны все фамилии тех, кто имеет прямое отношение к отправке простых россиян на фронт", - отмечается в сообщении.
Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua/5454)
Деятельность партизан движения "АТЕШ"
На днях партизаны обнаружили командный пункт захватчиков в Донецкой области, расположенный в селе Стародубовка.
Также агенты "АТЕШ" провели разведку стратегически важного завода в Нижегородской области.
Кроме того, партизаны установили, что российские захватчики вывели все корабли из портов оккупированного Крыма.
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