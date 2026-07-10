У Росії помітили підготовку до запуску аналогів "Starlink" для керування дронами

Коли можуть запустити супутники

Попередньо запуск однієї або двох ракет-носіїв запланований у період між 11 липня 21:00 UTC та 16 липня 21:00 UTC з космодрому "Плесецьк".

Навіщо Росії власний аналог Starlink

Минулого місяця президент Росії Володимир Путін заявив, що країна працює над розгортанням угруповання низькоорбітальних супутників для керування "важкими дронами" - йдеться саме про систему "Рассвет" від компанії "Бюро 1440".

Термінали системи, як і термінали Starlink, створені на базі технології активних фазованих антенних решіток, що дозволяє автоматично встановлювати та підтримувати звʼязок із супутником.

Як розвивався проєкт

Перші три супутники угруповання вивели на орбіту з космодрому "Восточний" ще у 2023 році в межах місії "Рассвет-1", апарати використовували лише для тестів звʼязку.

У травні 2024 року в межах місії "Рассвет-2" запустили ще три, вже більші, супутники - повноцінні прототипи серійних виробів, на яких протестували підтримку стандарту 5G NTN та лазерні канали звʼязку між супутниками.

23 березня 2026 року, із затримкою приблизно на три місяці через проблеми з виробництвом, компанія "Бюро 1440" повідомила про виведення на орбіту одразу 16 супутників, які стануть основою майбутньої системи.

Скільки супутників планують запустити

Згідно з російським федеральним проєктом "Инфраструктура доступа в интернет", розгортання системи "Рассвет" передбачає поетапне нарощування угруповання:

156 апаратів - у 2026 році;

292 апарати, що дозволить запустити повноцінний комерційний сервіс, - у 2027 році;

318 апаратів - у 2028 році.

Навіть часткове виконання планів на 2026-2027 роки дозволить російській армії отримати надійний "старлінкоподібний" звʼязок, який можна використовувати для керування ударними безпілотниками.