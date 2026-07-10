RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В России заметили подготовку к запуску аналогов "Starlink" для управления дронами

23:51 10.07.2026 Пт
2 мин
Запуск может состояться уже на этой неделе с одного из российских космодромов
aimg Екатерина Коваль
Фото: россияне работали над запуском спутника уже долгое время (Getty Images)

Россия, вероятно, готовит запуск спутников системы связи "Рассвет" - собственного аналога Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Милитарный.

Когда могут запустить спутники

Предварительно запуск одной или двух ракет-носителей запланирован в период между 11 июля 21:00 UTC и 16 июля 21:00 UTC по космодрому "Плесецк".

Зачем России собственный аналог Starlink

В прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил, что страна работает над развертыванием группировки низкоорбитальных спутников для управления "тяжелыми дронами" - речь идет именно о системе "Рассвет" от компании "Бюро 1440".

Терминалы системы, как и терминалы Starlink, созданы на базе технологии активных фазированных антенных решеток, что позволяет автоматически устанавливать и поддерживать связь со спутником.

Как развивался проект

Первые три спутника группировки вывели на орбиту по космодрому "Восточный" еще в 2023 году в рамках миссии "Рассвет-1", аппараты использовали только для тестов связи.

В мае 2024 года в рамках миссии "Рассвет-2" запустили еще три, уже больших спутника - полноценные прототипы серийных изделий, на которых протестировали поддержку стандарта 5G NTN и лазерные каналы связи между спутниками.

23 марта 2026, с задержкой примерно на три месяца из-за проблем с производством, компания "Бюро 1440" сообщила о выводе на орбиту сразу 16 спутников, которые станут основой будущей системы.

Сколько спутников планируют запустить

Согласно российскому федеральному проекту "Инфраструктура доступа в интернет", развертывание системы "Рассвет" предполагает поэтапное наращивание группировки:

  • 156 аппаратов - в 2026 году;
  • 292 аппарата, что позволит запустить полноценный коммерческий сервис - в 2027 году;
  • 318 аппаратов - в 2028 году.

Даже частичное выполнение планов на 2026-2027 годы позволит российской армии получить надежную "старлинковидную" связь, которую можно использовать для управления ударными беспилотниками.

Напомним, ранее в Пентагоне заявляли, что в начале этого года Украине удалось отвоевать у РФ около 400 квадратных километров территории после того, как интернет Starlink стал недоступным для россиян.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияStarlinkДрони