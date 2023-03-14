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В Росії помітили невідомий БПЛА над одним з московських аеропортів

Фото: в Росії помітили невідомий БПЛА над одним з московських аеропортів (wikipedia.org)
Автор: Сергій Пишкін

Невідомий безпілотник помітили в небі над московським аеропортом "Внуково". БПЛА пролітав біля злітно-посадкової смуги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

"За нашими даними, квадрокоптер рухався з боку селища Московський - літав біля злітно-посадкової смуги. Це могло призвести до затримки десятка рейсів", - пише російське інтернет-видання.

Зазначається, що співробітники аеропорту повідомили про БПЛА в поліцію.

Наразі жодних офіційних коментарів щодо цього немає.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні в Бєлгородській області заявили про роботу ППО. Губернатор В'ячеслава Гладкова повідомив про збиття БПЛА й руйнування внаслідок його падіння.

Тим часом також заявили про нібито збиття українського безпілотника над Брянською областю. Стверджують, що дрон намагався атакували хімічний завод.

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