В России заметили неизвестный БПЛА над одним из московских аэропортов

Неизвестный беспилотник был замечен в небе над московским аэропортом "Внуково". БПЛА пролетал возле взлетно-посадочной полосы.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Mash.
"По нашим данным, квадрокоптер двигался со стороны поселка Московский - летал возле взлетно-посадочной полосы. Это могло привести к задержке десятка рейсов", - пишет российское интернет-издание.
Отмечается, что сотрудники аэропорта сообщили о БПЛА в полицию.
Пока никаких официальных комментариев на этот счет нет.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в Белгородской области заявили о работе ПВО. Губернатор Вячеслава Гладкова сообщил об уничтожении БПЛА и разрушениях в результате его падения.
Между тем также заявили о якобы сбитии украинского беспилотника над Брянской областью. Утверждают, что дрон пытался атаковать химический завод.
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