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У Росії помер розробник "Калібрів", якими обстрілюють міста України

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Росія, Понеділок 09 січня 2023 19:49
У Росії помер розробник "Калібрів", якими обстрілюють міста України Фото: Павло Камнєв (РосЗмі)
Автор: Наталія Кава

Розробник ракетних комплексів "Калібр", котрими обстрілюють Україну, Павло Камнєв помер на 86-му році життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

Камнєва не стало 9 січня 2023 року. Він був науковим керівником АТ "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Окрім цього він брав участь у розробці багатьох ракетних комплексів. В тому числі і крилатої ракети "Калібр". Ними оснащують російські кораблі та підводні човни й обстрілюють мирне населення України.

"9 січня 2023 року на 86-му році життя помер науковий керівник АТ "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", Герой Праці Російської Федерації Павло Іванович Камнєв", - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що російські запаси ракет значно зменшились з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Окрім цього у росіян лишилося лише 12% іранських дронів.

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