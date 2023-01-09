У Росії помер розробник "Калібрів", якими обстрілюють міста України

Розробник ракетних комплексів "Калібр", котрими обстрілюють Україну, Павло Камнєв помер на 86-му році життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс .

Камнєва не стало 9 січня 2023 року. Він був науковим керівником АТ "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Окрім цього він брав участь у розробці багатьох ракетних комплексів. В тому числі і крилатої ракети "Калібр". Ними оснащують російські кораблі та підводні човни й обстрілюють мирне населення України.

"9 січня 2023 року на 86-му році життя помер науковий керівник АТ "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", Герой Праці Російської Федерації Павло Іванович Камнєв", - сказано в повідомленні.