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В России умер разработчик "Калибров", которым обстреливают города Украины

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Россия, Понедельник 09 января 2023 19:49
В России умер разработчик "Калибров", которым обстреливают города Украины Фото: Павел Камнев (РосСМИ)
Автор: Наталья Кава

Разработчик ракетных комплексов "Калибр", которыми обстреливают Украину, Павел Камнев скончался на 86-м году жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс .

Камнева не стало 9 января 2023 года. Он был научным руководителем АО "Концерн ПКО "Алмаз - Антей". Кроме этого он принимал участие в разработке многих ракетных комплексов. В том числе и крылатой ракеты "Калибр". Ими оснащают российские корабли и подводные лодки и обстреливают мирное население Украины.

"9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО "Концерн ПКО "Алмаз – Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Иванович Камнев", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писала, чтороссийские запасы ракет значительно снизились с начала полномасштабного вторжения в Украину . Кроме этого у россиян осталось всего 12% иранских дронов.

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