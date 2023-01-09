В России умер разработчик "Калибров", которым обстреливают города Украины
Разработчик ракетных комплексов "Калибр", которыми обстреливают Украину, Павел Камнев скончался на 86-м году жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс .
Камнева не стало 9 января 2023 года. Он был научным руководителем АО "Концерн ПКО "Алмаз - Антей". Кроме этого он принимал участие в разработке многих ракетных комплексов. В том числе и крылатой ракеты "Калибр". Ими оснащают российские корабли и подводные лодки и обстреливают мирное население Украины.
"9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО "Концерн ПКО "Алмаз – Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Иванович Камнев", - говорится в сообщении.
Ранее РБК-Украина писала, чтороссийские запасы ракет значительно снизились с начала полномасштабного вторжения в Украину . Кроме этого у россиян осталось всего 12% иранских дронов.