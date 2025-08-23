У Росії помер пропагандист, якого Україна обміняла у 2019 році

Як пишуть російські ЗМІ, Вишинський був в.о. диктора "Россия сегодня" і обіймав низку керівних посад у державних медіаструктурах. Був так званим членом ради з прав людини при Кремлі. На виборах 2024 року був довіреною особою диктатора Володимира Путіна.

Вишинський помер у Москві 23 серпня у віці 58 років. Причина смерті - важка хвороба.

Кирило Вишинський народився у Дніпрі, очолював "РИА Новости Украина". У 2018 році він був заарештований за звинуваченням у держзраді. За даними слідства, поширював проросійську пропаганду.

У 2019 році Вишинський став учасником обміну ув'язненими за формулою "35 на 35". Обмін було погоджено у перші місяці після вступу Володимира Зеленського на посаду президента України. Російська влада тоді випустила низку українських політв'язнів, у тому числі режисера Олега Сенцова.