Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Росії помер пропагандист, якого Україна обміняла у 2019 році

Фото: Кирило Вишинський (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

У Москві помер російський пропагандист Кирило Вишинський. Він працював і був затриманий в Україні, повернувся в РФ у 2019 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як пишуть російські ЗМІ, Вишинський був в.о. диктора "Россия сегодня" і обіймав низку керівних посад у державних медіаструктурах. Був так званим членом ради з прав людини при Кремлі. На виборах 2024 року був довіреною особою диктатора Володимира Путіна.

Вишинський помер у Москві 23 серпня у віці 58 років. Причина смерті - важка хвороба.

Кирило Вишинський народився у Дніпрі, очолював "РИА Новости Украина". У 2018 році він був заарештований за звинуваченням у держзраді. За даними слідства, поширював проросійську пропаганду.

У 2019 році Вишинський став учасником обміну ув'язненими за формулою "35 на 35". Обмін було погоджено у перші місяці після вступу Володимира Зеленського на посаду президента України. Російська влада тоді випустила низку українських політв'язнів, у тому числі режисера Олега Сенцова.

 

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила 12 поплічників зрадника Віктора Медведчука. Їх виказав проросійський блогер та "політичний експерт" з медійного пулу Медведчука - Кирило Молчанов.

Також зазначимо, що раніше президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти російських пропагандистів і зрадників. У списку опинилися Юлія Латиніна, Андрій Серебрянський, Геннадій Балашов, Наталія Королевська, Тетяна Аксьоненко.

