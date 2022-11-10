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У Росії погрожують добити енергосистему України "за Херсон"

Фото: депутат Держдуми РФ Андрій Луговий (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії почали кидати погрози на тлі успішного контрнаступу ЗСУ в Херсонській області. Там пропонують "добивати" енергосистему України напередодні зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Держдуми РФ Андрія Лугового.

"Із політичної точки зору, ми демонструємо українському суспільству готовність посіяти хаос і паніку. І добивати енергетичну інфраструктуру так, щоб ні в кого й шансів не було подумати, що в період зимового похолодання будуть комфортні умови для проживання", - сказав Луговий.

Крім того, російський депутат погрожує підривати мости через річку Дніпро, аби "відрізати логістику ЗСУ, яка надходить із лівобережжя".

За його словами, нібито з цим і було пов'язане так зване "відведення" військ РФ з Херсона.

Нагадаємо, що вчора Міноборони РФ віддало наказ своїм військам відступити із західного (правого) берега Дніпра, почати відхід на східний (лівий) берег.

Поки в Генштабі не беруться ні підтверджувати, ні спростовувати оголошений ворогом "відхід", у США вже заявили, що бачать перші ознаки того, що Росія справді йде з Херсона.

Щодо ударів енергетичній інфраструктурі, тут вартувало зазначити, що внаслідок терору РФ в Україні вже пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури України.

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