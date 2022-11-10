В России угрожают добить энергосистему Украины "за Херсон"

"С политической точки зрения мы демонстрируем украинскому обществу готовность посеять хаос и панику. И добивать энергетическую инфраструктуру так, чтобы ни у кого и шансов не было подумать, что в период зимнего похолодания будут комфортные условия для проживания", - сказал Луговой.

Кроме того, российский депутат угрожает взрывать мосты через реку Днепр, чтобы "отрезать прибывающую с левобережья логистику ВСУ".

По его словам, якобы с этим и был связан так называемый "отвод" войск РФ из Херсона.

Напомним, что вчера Минобороны РФ отдало приказ своим войскам отступить с западного (правого) берега Днепра, начать отход на восточный (левый) берег.

Пока в Генштабе не берутся ни подтверждать, ни опровергать объявленный врагом "уход", в США уже заявили, что видят первые признаки того, что Россия действительно уходит из Херсона.

По поводу ударов энергетической инфраструктуры, здесь стоило отметить, что в результате террора РФ в Украине уже повреждено 40% энергетической инфраструктуры Украины.

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