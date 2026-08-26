У Росії почався бум на дизельні авто через дефіцит бензину

Довгі черги на заправках та відсутність бензину змусили росіян купувати машини, що їздять на дизелі. Кількість таких авто на дорогах країни почала збільшуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Машини з дизельними двигунами в Росії не дуже популярні: це лише 6% автопарку в 47,7 мійльонів авто, показують дані "Автостату".
В основному, це продукція західних компаній. Після їхнього виходу з Росії на машини з дизелем припадає менше 2% продажів нових авто.
Однак у липні та першій половині серпня їхня частка зросла до 1,7% з 1,4% у першому півріччі, пише видання.
Також є зростання частки "дизелю" у продажах машин із пробігом: 6,3% порівняно з 5,9% у січні-червні.
Експерт пов'язує підвищений попит на дизельні автомобілі "перекосом пропозиції" палива. Адже на заправках знову дефіцит бензину, а дизель є безперебійно.
Попит на дизельні авто, за оцінками учасників ринку, підскочив у кілька разів.
Однак він не підкріплений пропозицією:
У салонах офіційних дилерів вже пусто.
Серед вживаних авто доступних варіантів більше, хоча попит задовольнити теж важко.
Раніше РБК-Україна писало, що у Липецькій області Росії влада знову вводить на заправках режим "парний-непарний". Причина - величезні черги через удари України по НПЗ.
Також повідомллялося, що внаслідок ударів українських дронів Росія могла втратити від 20% до 40% своїх нафтопереробних потужностей. Паливна криза вдарила по 50 мійльйонах росіян.
Крім того, бензинова криза в Росії набирає обертів після серії ударів українських дронів по НПЗ. Через перебої з постачанням пального низка регіонів запровадила обмеження на продаж бензину.