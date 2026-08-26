В России начался бум на дизельные авто из-за дефицита бензина

Россияне скупают дизельные авто

Машины с дизельными двигателями в России не очень популярны: это лишь 6% автопарка в 47,7 миллиона авто, показывают данные "Автостата".

В основном это продукция западных компаний. После их выхода из России на машины с дизелем приходится менее 2% продаж новых автомобилей.

Однако в июле и первой половине августа их доля увеличилась до 1,7% с 1,4% в первом полугодии, пишет издание.

Также есть рост доли дизеля в продажах машин с пробегом: 6,3% по сравнению с 5,9% в январе-июне.

Спрос растет

Эксперт связывает повышенный спрос на дизельные автомобили "перекосом предложения" топлива. Ведь на заправках снова дефицит бензина, а дизель есть бесперебойно.

Спрос на дизельные автомобили, по оценкам участников рынка, подскочил в несколько раз.

Однако он не подкреплен предложением:

у российских производителей дизельных моделей почти нет (всего 0,3% моделей),

китайские - поставляют в Россию с дизелем только пикапы,

альтернативным импортом везут в основном дорогие дизельные кроссоверы и внедорожники вроде BMW X5 и X7 или Toyota Prado.

В салонах официальных дилеров уже пусто.

Среди используемых автомобилей доступных вариантов больше, хотя спрос удовлетворить тоже сложно.