В России начался бум на дизельные авто из-за дефицита бензина

Длинные очереди на заправках и отсутствие бензина заставили россиян покупать машины на дизеле. Число таких авто на дорогах страны начало увеличиваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Машины с дизельными двигателями в России не очень популярны: это лишь 6% автопарка в 47,7 миллиона авто, показывают данные "Автостата".
В основном это продукция западных компаний. После их выхода из России на машины с дизелем приходится менее 2% продаж новых автомобилей.
Однако в июле и первой половине августа их доля увеличилась до 1,7% с 1,4% в первом полугодии, пишет издание.
Также есть рост доли дизеля в продажах машин с пробегом: 6,3% по сравнению с 5,9% в январе-июне.
Эксперт связывает повышенный спрос на дизельные автомобили "перекосом предложения" топлива. Ведь на заправках снова дефицит бензина, а дизель есть бесперебойно.
Спрос на дизельные автомобили, по оценкам участников рынка, подскочил в несколько раз.
Однако он не подкреплен предложением:
В салонах официальных дилеров уже пусто.
Среди используемых автомобилей доступных вариантов больше, хотя спрос удовлетворить тоже сложно.
Ранее РБК-Украина писало, что в Липецкой области России власти снова вводят на заправках режим "четно-нечетный". Причина - огромные очереди из-за ударов Украины по НПЗ.
Также сообщалось, что в результате ударов украинских дронов Россия могла потерять от 20% до 40% своих нефтеперерабатывающих мощностей. Топливный кризис ударил по 50 миллионах россиян.
Кроме того, бензиновый кризис в России набирает обороты после серии ударов украинских дронов по НПЗ. Из-за перебоев со снабжением горючего ряд регионов ввел ограничения на продажу бензина.