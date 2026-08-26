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В России начался бум на дизельные авто из-за дефицита бензина

19:13 26.08.2026 Ср
2 мин
Россияне скупают непопулярные когда-то машины
aimg Елена Бджола
Фото: очереди на российских заправках (Getty Images)

Длинные очереди на заправках и отсутствие бензина заставили россиян покупать машины на дизеле. Число таких авто на дорогах страны начало увеличиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Россияне скупают дизельные авто

Машины с дизельными двигателями в России не очень популярны: это лишь 6% автопарка в 47,7 миллиона авто, показывают данные "Автостата".

В основном это продукция западных компаний. После их выхода из России на машины с дизелем приходится менее 2% продаж новых автомобилей.

Однако в июле и первой половине августа их доля увеличилась до 1,7% с 1,4% в первом полугодии, пишет издание.

Также есть рост доли дизеля в продажах машин с пробегом: 6,3% по сравнению с 5,9% в январе-июне.

Спрос растет

Эксперт связывает повышенный спрос на дизельные автомобили "перекосом предложения" топлива. Ведь на заправках снова дефицит бензина, а дизель есть бесперебойно.

Спрос на дизельные автомобили, по оценкам участников рынка, подскочил в несколько раз.

Однако он не подкреплен предложением:

  • у российских производителей дизельных моделей почти нет (всего 0,3% моделей),
  • китайские - поставляют в Россию с дизелем только пикапы,
  • альтернативным импортом везут в основном дорогие дизельные кроссоверы и внедорожники вроде BMW X5 и X7 или Toyota Prado.

В салонах официальных дилеров уже пусто.

Среди используемых автомобилей доступных вариантов больше, хотя спрос удовлетворить тоже сложно.

Ранее РБК-Украина писало, что в Липецкой области России власти снова вводят на заправках режим "четно-нечетный". Причина - огромные очереди из-за ударов Украины по НПЗ.

Также сообщалось, что в результате ударов украинских дронов Россия могла потерять от 20% до 40% своих нефтеперерабатывающих мощностей. Топливный кризис ударил по 50 миллионах россиян.

Кроме того, бензиновый кризис в России набирает обороты после серии ударов украинских дронов по НПЗ. Из-за перебоев со снабжением горючего ряд регионов ввел ограничения на продажу бензина.

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