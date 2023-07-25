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У Росії почалося судилище над полоненими "айдарівцями"

Фото: у Росії почалося судилище над полоненими "айдарівцями" (скрин з відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону розпочав слухання по суті щодо 18 українських військовополонених з батальйону "Айдар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Зазначимо, що батальйон "Айдар" у Росії визнаний нібито екстремістською організацією, її заборонено в країні-агресорі.

Раніше адвокат одного з обвинувачених Павло Косован повідомив пропагандистам, що фігурантам справи закидають кілька статей Кримінального Кодексу так званої "ДНР". Зокрема, йдеться про нібито "насильницьке захоплення влади та зміну конституційного ладу "ДНР" та участь у діяльності терористичної організації.

При цьому під час процесу їх буде перекваліфіковано на статті Кримінального Кодексу Росії.

Батальйон "Айдар"

24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар" - це штурмовий батальйон Сухопутних військ ЗСУ, який був створений у травні 2014 року як добровольчий 24-й батальйон тероборони "Айдар", підпорядкований Міноборони України.

Батальйон діяв у Луганській області у складі підрозділів АТО, виконуючи завдання щодо захисту територіальної цілісності України. Протягом 2014-2022 років батальйон перебував у підпорядкуванні ОК "Схід", а з кінця 2022 року - у підпорядкуванні Командування сухопутних військ.

У 2022-2023 роках батальйон бере активну участь у боях за Бахмут.

Незаконні судилища

Зазначимо, що це не перше незаконне слухання щодо українських військовополонених у Росії.

Так, у червні в Росії відбулося засідання "суду" над 22 українськими військовополоненими, які захищали Маріуполь та потрапили в полон у травні 2022 року. При цьому, як повідомляє Associated Press, вісім із полонених - жінки, які працювали кухарями у полку "Азов".

Росія цинічно звинувачує українських полонених у так званій "причетності до терористичної організації" та "участі в акціях щодо повалення влади в "ДНР".

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