RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России началось судилище над пленными "айдаровцами"

Фото: в России началось судилище над пленными "айдаровцами" (скрин с видео)
Автор: Елизавета Драбкина

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию по существу дела в отношении 18 украинских военнопленных из батальона "Айдар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Отметим, что батальон "Айдар" в России признан якобы экстремистской организацией, она запрещена в стране-агрессоре.

Ранее адвокат одного из обвиняемых Павел Косован сообщил пропагандистам, что фигурантам дела вменяют несколько статей Уголовного Кодекса так называемой "ДНР". В частности, речь идет о якобы "насильственном захвате власти и изменение конституционного строя "ДНР" и участие в деятельности террористической организации.

При этом во время процесса они будут переквалифицированы на статьи Уголовного Кодекса России.

Батальон "Айдар"

24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" это штурмовой батальон Сухопутных войск ВСУ, которые был создан в мае 2014 года как добровольческий 24-й батальон теробороны "Айдар", подчиненный Минобороны Украины.

Батальон действовал в Луганской области в составе подразделений АТО, выполняя задачи по защите территориальной целостности Украины. На протяжении 2014-2022 годов батальон находился в подчинении ОК "Восток", а с конца 2022 года - в подчинении Командования сухопутных войск.

В 2022-2023 годах батальон принимает активное участие в боях за Бахмут.

Незаконные судилища

Отметим, что это не первое незаконное слушание в отношении украинских военнопленных в России.

Так, в июне в России прошло заседание "суда" над 22 украинскими военнопленными, которые защищали Мариуполь и попали в плен в мае 2022 года. При этом, как сообщает Associated Press, восемь из пленных - женщины, которые работали поварами в полке "Азов".

Россия цинично обвиняет украинских пленных в так называемой "причастности к террористической организации" и "участии в акциях по свержению власти в "ДНР".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияРостов-на-ДонуСуд