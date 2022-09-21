У Росії почалися протести проти мобілізації: є перші затримання

Повідомляється, що акції відбуваються у таких містах, як Іркутськ, Улан-Уде, Томськ та Хабаровськ.

В Іркутську ОМОН почав затримувати мешканців, які вийшли із плакатами "ні мобілізації".

Також повідомляється про перші затримання у Томську.

Крім того, нечисленні акції помічені на Далекому сході та Сибіру.

Тим часом у Новосибірську помічені силовики, яких стягують ближче до центру міста.

Мобілізація у Росії

Сьогодні вранці

У зв'язку з оголошенням мобілізації в Росії

на тлі анонсованих антивоєнних протестів у низці міст по тривоі підняли співробітників спецполку.