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У Росії почалися протести проти мобілізації: є перші затримання

Фото: у Росії почалися протести проти мобілізації (Twitter)
Автор: Руслан Гаращенко

У Росії розпочалися протести проти мобілізації, яку сьогодні оголосив президент Володимир Путін. У східних регіонах країни вже є перші затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Повідомляється, що акції відбуваються у таких містах, як Іркутськ, Улан-Уде, Томськ та Хабаровськ.

В Іркутську ОМОН почав затримувати мешканців, які вийшли із плакатами "ні мобілізації".

Також повідомляється про перші затримання у Томську.

Крім того, нечисленні акції помічені на Далекому сході та Сибіру.

Тим часом у Новосибірську помічені силовики, яких стягують ближче до центру міста.

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