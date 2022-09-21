У Росії почалися протести проти мобілізації: є перші затримання

У Росії розпочалися протести проти мобілізації, яку сьогодні оголосив президент Володимир Путін. У східних регіонах країни вже є перші затримання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".
Повідомляється, що акції відбуваються у таких містах, як Іркутськ, Улан-Уде, Томськ та Хабаровськ.
В Іркутську ОМОН почав затримувати мешканців, які вийшли із плакатами "ні мобілізації".
Також повідомляється про перші затримання у Томську.
Крім того, нечисленні акції помічені на Далекому сході та Сибіру.
Тим часом у Новосибірську помічені силовики, яких стягують ближче до центру міста.
У зв'язку з оголошенням мобілізації в Росії
на тлі анонсованих антивоєнних протестів у низці міст по тривоі підняли співробітників спецполку.