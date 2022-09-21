У Росії силовики готуються до протестів. Співробітників спецполку піднято по тривозі

У Росії на тлі анонсованих антивоєнних протестів по тривозі піднято співробітників спецполку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Поліцейських, у тому числі 1-ї та 2-ї спецполки, по тривозі збирають до 14 години. Усі співробітники мають бути в касках, зі щитами та палицями", - йдеться у повідомленні.

Як стверджує російський Telegram-канал Baza, акцію руху "Весна" із закликами виходити на вулиці російських міст проти мобілізації вже побачили у силових структурах.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент Росії виступив зі зверненням, під час якого оголосив у РФ мобілізацію. За словами міністра оборони РФ, на війну в Україну хочуть відправити ще 300 тисяч людей.

Пізніше російський рух "Весна" анонсував акцію протесту проти мобілізації. Старт акції заплановано сьогодні.

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