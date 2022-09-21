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У Росії анонсували акцію протесту проти мобілізації

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Москва, Середа 21 вересня 2022 10:09
У Росії анонсували акцію протесту проти мобілізації Фото: у Росії анонсували акцію протесту проти мобілізації (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Росії анонсували акцію протесту проти мобілізації, яку оголосив президент Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter руху "Весна".

Активісти закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.

"Щойно Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Це означає, що тисячі російських чоловіків - наших батьків, братів і чоловіків - будуть кинуті в м'ясорубку війни. За що вони помиратимуть? За що матері і діти проливатимуть сльози? За палац Путіна?", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент Росії виступив зі зверненням, під час якого оголосив у РФ мобілізацію.

За словами міністра оборони країни Сергія Шойгу, на війну в Україну хочуть відправити ще 300 тисяч людей.

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Російська Федерація Мобілізація в Росії
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