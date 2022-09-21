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В России начались протесты против мобилизации: есть первые задержания

Фото: в России начались протесты против мобилизации (Twitter)
Автор: Руслан Гаращенко

В России стартовали протесты против мобилизации, которую сегодня объявил президент Владимир Путин. В восточных регионах страны уже есть первые задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Сообщается, что акции проходят в таких городах, как Иркутск, Улан-Удэ, Томск и Хабаровск.

В Иркутске ОМОН начал задерживать жителей, которые вышли с плакатами "нет мобилизации".

Также сообщается о первых задержаниях в Томске.

Кроме того, немногочисленные акции замечены на Дальнем востоке и Сибири.

Тем временем в Новосибирске замечены силовики, которых стягивают ближе к центру города.

Мобилизация в России

Сегодня утром

В связи с объявлением мобилизации в России

на фоне анонсированных антивоенных протестов в ряде городов по тревоге подняты сотрудники спецполка.

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