В России начались протесты против мобилизации: есть первые задержания

Сообщается, что акции проходят в таких городах, как Иркутск, Улан-Удэ, Томск и Хабаровск.

В Иркутске ОМОН начал задерживать жителей, которые вышли с плакатами "нет мобилизации".

Также сообщается о первых задержаниях в Томске.

Кроме того, немногочисленные акции замечены на Дальнем востоке и Сибири.

Тем временем в Новосибирске замечены силовики, которых стягивают ближе к центру города.

Мобилизация в России

Сегодня утром

В связи с объявлением мобилизации в России

на фоне анонсированных антивоенных протестов в ряде городов по тревоге подняты сотрудники спецполка.