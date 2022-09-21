В России начались протесты против мобилизации: есть первые задержания

В России стартовали протесты против мобилизации, которую сегодня объявил президент Владимир Путин. В восточных регионах страны уже есть первые задержания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
Сообщается, что акции проходят в таких городах, как Иркутск, Улан-Удэ, Томск и Хабаровск.
В Иркутске ОМОН начал задерживать жителей, которые вышли с плакатами "нет мобилизации".
Также сообщается о первых задержаниях в Томске.
Кроме того, немногочисленные акции замечены на Дальнем востоке и Сибири.
Тем временем в Новосибирске замечены силовики, которых стягивают ближе к центру города.
В связи с объявлением мобилизации в России
на фоне анонсированных антивоенных протестов в ряде городов по тревоге подняты сотрудники спецполка.