В Росії почали відселяти людей з "небезпечних" районів поряд з Україною

Жителів Бєлгородської області почали переселяти з прикордонних територій. Жителі хуторів та сіл переїдуть у квартири далі від кордону з Україною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова.
За його даними, переселено будо жителів , які мешкають на хуторі Старий Тишанський у Волоконівському сільському поселенні. Люди, які там проживають, будуть переселені у квартири.
Російська влада також обіцяє забезпечити людей меблями та всім необхідним, якщо їх житло було зруйноване.
Попередньо, з регіону буде переселено близько 3,7 тисяч людей. Влада держави-окупанта обіцяє не залишати свої людей.
Нагадаємо, у Бєлгородській області 23 лютого впав літак Міноборони РФ. Ймовірно, йдеться про штурмовик Су-25.
Також раніше ми писали, що Курській області місцеві жителі чули гучні вибухи. Деякі повідомили про "прильоти".
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