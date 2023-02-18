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У Курській області пролунали вибухи: у мережі пишуть про "прильоти"

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Курська область, Субота 18 лютого 2023 09:46
У Курській області пролунали вибухи: у мережі пишуть про "прильоти" Фото: у Курській області 18 лютого пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Курській області РФ вранці 18 лютого пролунали вибухи. Місцеві жителі пишуть про "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

За інформацією пабліків, під обстріл потрапило селище Краснооктябрьск. Також є два "прильоти" у населеному пункті Єлєзаветовка.

Варто зазначити, що офіційної інформації від місцевої влади поки що не було.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська вдалися до чергової ракетної атаки на Україну. У всіх українських областях оголосили повітряну тривогу, а сили ППО збили кілька ракет.

Також ми писали, що окупанти вранці обстріляли Очаківську громаду (Миколаївська область). Пошкоджено житлові будинки, почалася пожежа.

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