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В России начали отселять людей из "опасных" районов рядом с Украиной

фФото: в России начали отселять людей из "опасных" районов рядом с Украиной (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жителей Белгородской области начали переселять с приграничных территорий. Жители хуторов и сел переедут в квартиры дальше границы с Украиной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его данным, переселены будто жители, проживающие на хуторе Старый Тишанский в Волоконовском сельском поселении. Люди, проживающие там, будут переселены в квартиры.

Российские власти также обещают обеспечить людей мебелью и всем необходимым, если их жилье было разрушено.

Предварительно, из региона будет переселено около 3,7 тысячи человек. Власти государства-оккупанта обещают не покидать своих людей.

Напомним, в Белгородской области 23 февраля упал самолет Минобороны РФ. Вероятно, речь идет о штурмовике Су-25.

Также ранее мы писали, что в Курской области местные жители слышали громкие взрывы. Некоторые сообщили о "прилетах".

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