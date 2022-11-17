У Росії почали відкрито агітувати за примусове вивезення та всиновлення українських дітей, - ISW

У РФ почали розповсюджувати пропагандистський "серіал" про кількох українських дітей із Донбасу, яких примусово усиновили в російські родини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, Росія насильно депортувала з України понад 7 тисяч неповнолітніх.

Реальне число таких випадків може бути більшим. Навіщо окупанти це роблять і як повернути дітей додому - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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