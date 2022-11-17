У Росії почали відкрито агітувати за примусове вивезення та всиновлення українських дітей, - ISW
Фото: У Росії почали відкрито агітувати за примусове всиновлення українських дітей (Getty Images)
У РФ почали розповсюджувати пропагандистський "серіал" про кількох українських дітей із Донбасу, яких примусово усиновили в російські родини.
- Українські джерела продовжили з'ясовувати збитки від масштабного ракетного удару Росії по території України 15 листопада.
- Російський інформаційний простір значною мірою простежив за Кремлем, який називає ракетний удар по території Польщі провокацією Заходу.
- Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин продовжує утверджуватися як центральна фігура в провоєнній ультранаціоналістичній спільноті, ймовірно, переслідуючи амбітні політичні цілі.
- Російські джерела стверджують, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на напрямках Сватове та Кремінна.
- Російські окупанти продовжували наземні атаки поблизу Бахмута та Авдіївки, а також на заході Донецької області.
- Українські сили продовжували обстріли російських загарбників і вузлів матеріально-технічного забезпечення на півдні України.
- Численні звіти свідчать про надзвичайно низький морально-психологічний стан російських окупантів у Луганській та Донецькій областях.
- Російські чиновники продовжували намагатися замінити довірених осіб на окупованих територіях російськими чиновниками, примусово переселяти жителів та інтегрувати окуповані території з РФ.
Нагадаємо, Росія насильно депортувала з України понад 7 тисяч неповнолітніх.
Реальне число таких випадків може бути більшим. Навіщо окупанти це роблять і як повернути дітей додому - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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